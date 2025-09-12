Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 12 September Turun, Cek Daftarnya

Jumat, 12 September 2025 – 09:48 WIB
Harga emas Antam hari ini Jumat (12/9). Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 12 September 2025 turun. Dikutip dari laman Logam Mulia, Jumat (12/9), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 7.000 dari semula Rp 2.095.000 menjadi Rp 2.088.000 per gram.

Sementara harga jual kembali (buyback) menjadi Rp 1.935.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. 

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.094.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp2.088.000.

TAGS   harga emas  harga emas Antam  Emas Batangan  Logam Mulia 
