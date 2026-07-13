Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 13 Juli, Turun Lagi

Senin, 13 Juli 2026 – 10:32 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 13 Juli, Turun Lagi - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Senin 13 Juli 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 13 Juli 2026 turun lagi. Dipantau dari laman Logam Mulia, Jakarta, Senin (13/7), pukul 09.38 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan Rp 20.000.

Semula, harga emas Antam ialah Rp2.655.000, dan kini menjadi Rp 2.635.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam hari ini juga turun, menjadi Rp 2.395.000 per gram.

Baca Juga:

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga:

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

Harga emas Antam hari ini Senin 13 Juli 2026 turun lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  harga emas Antam  emas Antam 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp