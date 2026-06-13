Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 13 Juni 2026, Naik Tipis

Sabtu, 13 Juni 2026 – 10:35 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 13 Juni 2026, Naik Tipis - JPNN.COM
Harga emas hari ini Sabtu 11 Juni 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 13 Juni 2026 naik tipis.

Laman Logam Mulia, Jakarta, Sabtu (13/6), pukul 10.01 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 2.000 ke angka Rp 2.711.000 per gram. Semula, harga emas Antam Rp 2.709.000 per gram. 

Adapun harga beli kembali (buyback) emas Antam turut naik menjadi Rp 2.454.000 per gram.

Baca Juga:

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.405.500

Baca Juga:

- ?Harga emas 1 gram: Rp2.711.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp5.362.000

Harga emas Antam hari ini Sabtu 13 Juni 2026 naik tipis. Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  Logam Mulia  emas Antam 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp