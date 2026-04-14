Harga Emas Antam Hari Ini 14 April Meroket, Cek Daftarnya

Selasa, 14 April 2026 – 09:02 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 14 April 2026 meroket.

Laman Logam Mulia, Jakarta, Selasa (14/4), pukul 08.42 WIB, menunjukkan bahwa harga emas Antam naik Rp 45.000.

Semula harga emas Antam berada di posisi Rp 2.818.000, lalu naik menjadi Rp 2.863.000 per gram.

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback), turut meroket menjadi Rp 2.639.000 dari semula Rp 2.585.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.