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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 15 Juli 2026 Naik Lagi, Cek Daftarnya

Rabu, 15 Juli 2026 – 10:15 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 15 Juli 2026 Naik Lagi, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Update harga emas Antam hari ini Rabu 15 Juli 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 15 Juli 2026 naik.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (15/7), pukul 09.41 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 20 ribu.

Sebelumnya, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.615.000, dan kini menjadi Rp 2.635.000 per gram atau sama seperti Senin 13 Juli 2026.

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Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut naik menjadi Rp 2.382.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Harga emas Antam hari ini Rabu 15 Juli 2026 mengalami kenaikan lagi. Cek daftar harga emas Antam hari ini.

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TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  emas Antam 
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