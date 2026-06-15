Harga Emas Antam Hari Ini 15 Juni Naik Lumayan Tinggi

Senin, 15 Juni 2026 – 09:29 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas Antam hari ini Senin 15 Juni 2026, yang mengalami kenaikan lumayan.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Senin pukul 09.14 WIB, harga emas Antam hari ini mengalami kenaikan Rp18.000 ke angka Rp2.729.000 dari semula Rp2.711.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) emas Antam hari ini turut naik ke angka Rp2.500.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru: