Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 15 November, Anjlok!

Sabtu, 15 November 2025 – 09:56 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 15 November, Anjlok! - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Sabtu 15 November 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 15 November 2025 anjlok cukup tajam. Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (15/11), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 50.000.

Awalnya, harga emas Antam Rp 2.398.000 per gram, dan kini menjadi Rp 2.348.000 per gramnya.

Harga jual kembali (buyback) pun turut anjlok. Hari ini, buyback berada di posisi Rp 2.209.000 per gram. 

Baca Juga:

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram)

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.224.000.

Baca Juga:

‎- Harga emas 1 gram: Rp 2.348.000.

‎- Harga emas 2 gram: Rp 4.636.000. 

Harga emas Antam hari ini anjlok cukup tajam. Berikut daftar harga emas Antam Sabtu 15 November 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  emas antam anjlok 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp