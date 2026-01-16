Harga Emas Antam Hari Ini 16 Januari 2026 Turun, Jadi Sebegini Per Gram

Jumat, 16 Januari 2026 – 10:20 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun hari ini Jumat 16 Januari 2026.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (16/1), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 6 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.675.000, dan kini menjadi Rp 2.669.000 per gram.

Harga harga jual kembali (buyback) turut turun ke angka Rp 2.515.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:‎