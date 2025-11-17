Harga Emas Antam Hari Ini 17 November 2025 Naik Tipis, Berikut Daftarnya

Senin, 17 November 2025 – 09:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 17 November 2025 mengalami kenaikan. ‘

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (17/11), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 3.000 dari awalnya Rp 2.348.000 menjadi Rp 2.351.000 per gram.

‎Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.212.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin: