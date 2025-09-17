Harga Emas Antam Hari Ini 17 September Naik, Tembus Rp 2,115 Juta Per Gram

Rabu, 17 September 2025 – 09:35 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 17 September 2025 naik.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (17/9), harga emas Antam mengalami Kenaikan Rp 10.000.

Semula harga emas Antam Rp 2.105.000 per gram. Kini, menjadi Rp 2.115.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) menjadi Rp 1.962.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu: