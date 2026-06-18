Harga Emas Antam Hari Ini 18 Juni 2026 Anjlok

Kamis, 18 Juni 2026 – 09:43 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 18 Juni 2026 anjlok.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (18/6), pukul 09.04 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 30 ribu.

Semula, harga emas Antam Rp 2.733.000 per gram, kini menjadi Rp 2.703 per gramnya.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turun menjadi Rp 2.475.000 per gram.

‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.401.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.703.000.