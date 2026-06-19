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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 19 Juni Turun Lagi, Cek Daftar Terbarunya

Jumat, 19 Juni 2026 – 10:52 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 19 Juni Turun Lagi, Cek Daftar Terbarunya - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Jumat 19 Juni 2026 turun lagi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 19 Juni 2026 turun lagi. 

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Jumat (19/6), pukul 09.03 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 30 ribu. 

Semula, harga emas Antam yang berada di angka Rp 2.703.000, kini menjadi Rp 2.673.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp 2.408.000 per gram. Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.386.500

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- Harga emas 1 gram: Rp 2.673.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.286.000

Harga emas Antam hari ini Jumat 19 Juni 2026 turun. Berikut daftar harga emas Antam terbaru hari ini.

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TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  Logam Mulia 
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