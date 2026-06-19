Harga Emas Antam Hari Ini 19 Juni Turun Lagi, Cek Daftar Terbarunya

Jumat, 19 Juni 2026 – 10:52 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 19 Juni 2026 turun lagi.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Jumat (19/6), pukul 09.03 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 30 ribu.

Semula, harga emas Antam yang berada di angka Rp 2.703.000, kini menjadi Rp 2.673.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp 2.408.000 per gram. Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.386.500

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- Harga emas 1 gram: Rp 2.673.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.286.000