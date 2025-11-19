Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 19 November Naik, Jadi Rp 2,343 Per Gram

Rabu, 19 November 2025 – 09:38 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 19 November Naik, Jadi Rp 2,343 Per Gram
Harga emas Antam mengalami kenaikan pada hari ini Rabu (19/11). Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam yang tercatat pada lama Logam Mulia, Rabu (19/11), mengalami kenaikan Rp 21 ribu per gram.

Awalnya, harga emas Antam Rp 2.322.000 per gram, kini menjadi Rp 2.343.000 per gramnya.

Harga jual kembali atau buyback turut naik menjadi Rp 2.204.000 per gram.

Emas Antam tersedia dalam berbagai pilihan gramasi, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan PT Antam dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.221.500.

Harga emas Antam yang tercatat pada lama Logam Mulia, Rabu (19/11), mengalami kenaikan Rp 21 ribu per gram, jadi Rp 2.343.000 per gramnya.

TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini naik  emas Antam  Logam Mulia 
