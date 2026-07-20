Harga Emas Antam Hari Ini 20 Juli Turun, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 20 Julu 2026 turun.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Senin (20/7), pukul 09.08 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan Rp 4.000.

Semula, harga emas Antam Rp 2.614.000, kini berubah menjadi Rp 2.610.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp2.341.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: