Harga Emas Antam Hari Ini 20 Mei Turun, Jadi Sebegini Per Gram

Rabu, 20 Mei 2026 – 09:33 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 20 Mei 2026 turun.

Dipantau di laman Logam Mulia, Rabu (20/5), harga emas Antam turun Rp 24.000.

Semula, harga emas Antam Rp 2.789.000, kini menjadi Rp 2.765.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) juga turut mengalami penuruan, yakni ke angka Rp 2.569.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.432.500

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.765.000