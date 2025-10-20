Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 20 Oktober Turun, Jadi Sebegini

Senin, 20 Oktober 2025 – 09:00 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 20 Oktober Turun, Jadi Sebegini
Harga emas Antam hari ini Senin 20 Oktober 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Senin 20 Oktober 2025, turun. Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (20/10), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 13.000 menjadi Rp 2.415.000 dari semula Rp 2.428.000 per gram.

Adapun harga jual kembali atau buyback juga turun ke angka  Rp 2.264.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.257.500.

Harga emas Antam hari ini, Senin 20 Oktober 2025 mengalami penurunan, jadi sebegini per gram.

