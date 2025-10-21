Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 21 Oktober Naik Lagi, Tembus Rp2,48 Juta Per Gram

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:55 WIB
Harga emas Antam dilaporkan mengalami kenaikan pada hari ini Selasa 21 Oktober 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 21 Oktober 2025, naik lagi. Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (21/10), emas Antam mengalami kenaikan harga jual Rp72.000 menjadi Rp 2.487.000 dari semula Rp 2.415.000 per gramnya.

Harga jual kembali atau buyback emas Antam juga meroket.

Hari ini, buyback naik ke angka Rp 2.336.000 per gram.
Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.293.500.

Harga emas Antam hari ini, Selasa 21 Oktober 2025 naik lagi. Hari ini tembus Rp 2,48 juta per gram.

