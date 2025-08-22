Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 22 Agustus Naik Tipis, Berikut Daftarnya

Jumat, 22 Agustus 2025 – 09:28 WIB
Seorang warga memperlihatkan logam mulia Antam, Kamis (22/5/2025) di Jakarta. ANTARA/Gunawan Wibisono/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 22 Agustus 2025, naik tipis. Dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (22/8), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 2.000. Awalnya, harga emas Antam Rp 1.914.000 per gram,  dan kini menjadi 1.916.000 per gramnya. Sementara, harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.762.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat.

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.008.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 1.916.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 3.772.000.

Naik tipis, harga emas Antam hari ini Jumat 22 Agustus 2025 jadi sebegini per gram.

