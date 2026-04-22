JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 22 April Merosot, Cek Perinciannya

Rabu, 22 April 2026 – 09:32 WIB
Harga emas Antam hari ini Rabu 22 April 2026.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 22 April 2026 turun lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Jakarta, Rabu (22/4), pukul 09.02 WIB, harga emas Antam anjlok Rp 50 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.880 per gram, dan kini menjadi Rp 2.830.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut turun menjadi Rp 2.640.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.465.000

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.830.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.600.000

