Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 22 Juli: Rp 2,635 Juta Per Gram

Rabu, 22 Juli 2026 – 09:30 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 22 Juli: Rp 2,635 Juta Per Gram - JPNN.COM
Update harga emas Antam hari ini Rabu 22 Juli 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 22 Juli 2026 pukul 09.04 WIB berada di angka Rp 2.635.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia.

Harga beli kembali atau buyback emas Antam berada di angka Rp 2.386.000 per gram. Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Baca Juga:

Adapun PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Baca Juga:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.367.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.635.000.

Harga emas Antam hari ini Rabu 22 Juli 2026 mencaapai Rp 2,635 juta per gram. Buyback berapa?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas Antam  harga emas  harga emas hari ini  Buyback emas  Logam Mulia 
BERITA HARGA EMAS ANTAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp