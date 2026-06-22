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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 22 Juni 2026, Tak Bergerak

Senin, 22 Juni 2026 – 09:48 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 22 Juni 2026, Tak Bergerak - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Senin 22 Juni 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 22 Juni 2026 tak bergerak.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Senin (22/6), pukul 08.44 WIB, menunjukkan harga emas Antam stabil di angka Rp 2.668.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut tak bergerak di Rp 2.401.000 per gram.

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Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.384.000

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- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.668.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.276.000

Harga emas Antam hari ini Senin 22 Juni 2026 tak bergerak. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  Logam Mulia 
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