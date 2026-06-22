Harga Emas Antam Hari Ini 22 Juni 2026, Tak Bergerak

Senin, 22 Juni 2026 – 09:48 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 22 Juni 2026 tak bergerak.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Senin (22/6), pukul 08.44 WIB, menunjukkan harga emas Antam stabil di angka Rp 2.668.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut tak bergerak di Rp 2.401.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.384.000

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.668.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.276.000