Harga Emas Antam Hari Ini 23 April Turun Lagi, Jadi Sebegini Per Gram

Kamis, 23 April 2026 – 10:12 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 23 April 2026 turun lagi.

Laman Logam Mulia dari Jakarta, Kamis (23/4), pukul 08.30 WIB, harga emas Antam menunjukkan tren penurunan.

Semula harga emas Antam Rp 2.830.000, dan kini menjadi Rp 2.805.000 per gramnya.

Harga beli kembali (buyback) turut turun menjadi Rp 2.610.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu dapat berubah.

Berikut harga emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.452.000

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.805.000