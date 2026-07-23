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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 23 Juli Naik Lagi, Jadi Sebegini Per Gram

Kamis, 23 Juli 2026 – 10:10 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 23 Juli Naik Lagi, Jadi Sebegini Per Gram - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini naik lagi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 23 Juli 2026 naik lagi.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Kamis (23/7), pukul 09.20 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp 5 ribu menjadi Rp 2.640.000 dari semula Rp 2.635.000 per gram. 

Harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam juga turut naik, yakni ke angka Rp 2.395.000 per gram.

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Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam hari ini Kamis 23 Juli 2026 mengalami kenaikan lagi. Sebegini harga emas Antam per gram hari ini.

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