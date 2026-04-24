JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 24 April, Tetap Rp 2,804 Juta Per Gram

Jumat, 24 April 2026 – 11:33 WIB
Harga emas Antam hari ini Jumat 24 April 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 24 April 2024 tak bergerak. Laman Logam Mulia, Jakarta, Jumat (24/3), pukul 08.59 WIB menunjukkan harga emas Antam tak bergerak atau tetap berada di angka Rp 2.805.000 per gram.

Adapun harga beli kembali atau buyback emas Antam turut stabil, yakni di angka Rp 2.610.000 per gram.

‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.

Baca Juga:

‎Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.452.500

Harga emas Antam hari ini Jumat 24 April 2026 tak bergerak, tetap di Rp 2,805 juta per gram.

