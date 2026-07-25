Harga Emas Antam Hari Ini 25 Juli 2026 Naik, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Sabtu 25 Juli 2026.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu (25/7), pukul 08.43 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp 7 ribu menjadi Rp 2.612.000 dari semula Rp2.605.000 per gram. Harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turut naik, yakni ke angka Rp 2.352.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.356.000.