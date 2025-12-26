Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 26 Desember Naik Lagi, Berikut Daftarnya

Jumat, 26 Desember 2025 – 09:27 WIB
Harga emas Antam mengalami kenaikan signifikan pada hari ini Jumat (26/12). Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 26 Desember 2025 naik lagi.

Kenaikan harga emas hari ini (26/12) mencapai Rp 13 ribu per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia.

Harga emas Antam dari awalnya Rp 2.576.000 menjadi Rp 2.589.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) emas Antam juga naik.

Hari ini buyback menjadi Rp 2.448.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Naik lagi, harga emas Antam hari ini Jumat 26 Desember 2025 menembus Rp 2.589.000 per gram. 

