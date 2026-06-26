Harga Emas Antam Hari Ini 26 Juni Rp 2,65 Juta Per Gram, Buyback Naik

Jumat, 26 Juni 2026 – 09:07 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas Antam hari ini Jumat 26 Juni 2026.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (26/6), pukul 08.30 WIB, harga emas Antam masih stagnan di angka Rp 2.655.000 per gram sejak dua hari lalu.

Namun, harga beli kembali (buyback) emas Antam naik.

Hari ini buyback menjadi Rp 2.340.000 per gram atau naik Rp 20.000 dari harga sehari sebelumnya, Kamis (25/6).

‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.