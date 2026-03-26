Harga Emas Antam Hari Ini 26 Maret Stabil, Buyback Turun

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis (26/3), stabil. Namun, buyback atau harga beli kembali emas Antam turun.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (26/3), pukul 08.54 WIB, menunjukkan harga emas Antam tak bergerak atau tetap di angka Rp2.850.000 per gram.

Namun, aksi beli kembali (buyback) turun dari semula Rp 2.507.000 menjadi Rp 2.490.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru: