Harga Emas Antam Hari Ini 26 Mei 2026 Turun, Cek Daftarnya
Selasa, 26 Mei 2026 – 10:00 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 26 Mei 2026 turun.
Laman Logam Mulia dari Jakarta, Selasa (26/5), pukul 09.03 WIB menunjukkan harga emas Antam turun Rp 5 ribu.
Semula harga emas Antam Rp 2.803.000, dan kini menjadi Rp 2.798.000 per gram.
Harga beli kembali (buyback) turut turun ke angka Rp 2.607.000 per gram.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.449.000
- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.798.000