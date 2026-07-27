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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 27 Juli Naik, 5 Gram Rp 12,885 Juta

Senin, 27 Juli 2026 – 09:15 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 27 Juli Naik, 5 Gram Rp 12,885 Juta - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Senin 27 Juli 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 27 Juli 2026 naik lagi.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Senin (27/7), pukul 08.55 WIB mengalami kenaikan Rp 10 ribu menjadi Rp 2.622.000 per gram.

Semula, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.612.000 per gram.

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Adapun harga beli kembali (buyback) emas Antam ikut naik Rp 2.370.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat buyback.

Harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Harga emas Antam hari ini Senin 27 Juli 2026 mengalami kenaikan lagi. Harga emas Antam 5 gram hari ini Rp 12.885.000.

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