Harga Emas Antam Hari Ini 28 Mei 2026 Merosot Tajam, Jadi Sebegini Per Gram

Kamis, 28 Mei 2026 – 09:08 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 28 Mei 2026 merosot tajam.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Kamis (28/5), pukul 08.43 WIB menunjukkan harga emas Antam turun Rp 31.000. Semula harga emas Antam Rp 2.785.000, kini menjadi Rp 2.754.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut turun ke angka Rp 2.557.000 per gram.

Ya, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.427.000

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.754.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.448.000