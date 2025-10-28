Harga Emas Antam Hari Ini 28 Oktober Merosot Lagi, Berikut Daftarnya

Selasa, 28 Oktober 2025 – 10:33 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 28 Oktober 2025, merosot lagi.

Dikutip dari laman Logam Mulia, Selasa (28/10), emas Antam kembali mengalami penurunan harga jual.

Kali ini, harga emas Antam turun Rp 45.000 menjadi Rp 2.282.000 dari semula Rp 2.327.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.147.000 dari awalnya Rp 2.192.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.191.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.282.000.