Harga Emas Antam Hari Ini 29 Juni Turun Lagi, Berikut Daftarnya

Senin, 29 Juni 2026 – 10:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Senin 29 Juni 2026.

Dipantau dari Logam Mulia, Jakarta, Senin (29/6), pukul 09.24 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan Rp 15.000. Semula, harga emas Antam Rp 2.660.000, dan kini menjadi Rp 2.645.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp 2.360.000 per gram.

Ya, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, ‎transaksi harga jual untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan potongan pajak.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru: