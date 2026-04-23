Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Antam Hari Ini 3 Gram Rp8.710.000, Pegadaian

Kamis, 23 April 2026 – 08:21 WIB
Harga emas Antam, galeri24, dan UBS hari ini di Pegadaian turun. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas Antam hari ini Kamis 23 April 2026 di Pegadaian.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Kamis, pukul 07.40 WIB, harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 kompak mengalami penurunan dibanding sehari sebelumnya.

Harga emas Antam Rp2.944.000 per gram, UBS Rp2.877.000, dan Galeri24 dibanderol Rp2.835.000 per gram.

Baca Juga:

Adapun harga tiga jenama emas tersebut kemarin, Rabu (22/4/2026) yakni UBS Rp2.902.000, Antam Rp2.996.000, dan Galeri24 Rp2.873.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Baca Juga:

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas Antam hari ini Kamis 23 April 2026 di Pegadaian mengalami penurunan, sebaimana UBS dan Galeri24.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   emas Antam  harga emas Antam  harga emas Antam hari ini  Harga emas UBS  emas Geleri24  Pegadaian 
BERITA EMAS ANTAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp