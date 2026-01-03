Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 3 Januari Turun

Sabtu, 03 Januari 2026 – 12:12 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 3 Januari Turun
Harga emas Antam hari ini Sabtu 3 Januari 2026 mengalami penurunan. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 3 Januari 2026 turun lagi 

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu (3/1), harga emas Antam mengalami penurunan di angka Rp 2.488.000 atau turun Rp 16.000 setelah sehari sebelumnya menembus harga Rp 2.504.000 per gram. 

Harga jual kembali (buyback) juga turun. Terpantau hari ini buyback mengalami penurunan, yakni menjadi Rp 2.346.000 per gram.

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat.

Harga emas 0,5 gram: Rp 1.294.000.

Harga emas Antam hari ini Sabtu 3 Januari 2026 turun. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

