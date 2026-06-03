Harga Emas Antam Hari Ini 3 Juni 2026 Masih Stagnan, Cek Perinciannya

Rabu, 03 Juni 2026 – 09:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam pada Rabu 3 Juni 2026 pagi stagnan alias tak bergerak.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Rabu (3/6), pukul 08.58 WIB, menunjukkan harga emas Antam stabil di angka Rp 2.774.000 per gram.

Hal serupa juga terjadi pada harga beli kembali atau buyback emas Antam yang tak bergerak di angka Rp 2.584.000 per gram.

Meski demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.437.000

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.774.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.488.000