Harga Emas Antam Hari Ini 3 September Melonjak, Jadi Sebegini Per Gram

Rabu, 03 September 2025 – 09:35 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Rabu 3 September 2025.

Sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu, harga emas Antam melonjak Rp 26 ribu per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam Rp 2.009.000 per gram, dan kini menjadi Rp2.035.000 per gramnya.

Sementara, harga jual kembali (buyback) emas batangan turut melonjak.

Harga jual kembali hari ini menjadi Rp 1.882.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.