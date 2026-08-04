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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 4 Agustus 2026 Turun, Jadi Sebegini Per Gram

Selasa, 04 Agustus 2026 – 10:35 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 4 Agustus 2026 Turun, Jadi Sebegini Per Gram - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 4 Agustus 2026 turun lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (4/8), pukul 10.14 WIB, harga emas Antam turun Rp 7 ribu menjadi Rp 2.603.000.

Semula harga emas Antam berada pada posisi Rp 2.610.000 per gram.

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Adapun harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp 2.368.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi buyback emas Antam dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Harga emas Antam hari ini Selasa 4 Agustus 2026 turun lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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