Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 4 Februari Meroket

Rabu, 04 Februari 2026 – 09:11 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 4 Februari Meroket - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Rabu 4 Februari meroket. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Rabu 4 Februari 2026.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (4/2), menunjukkan harga emas Antam meroket Rp 102.000 dari semula Rp 2.844.000 menjadi Rp 2.946.000 per gram.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut melambung menjadi Rp 2.710.000 dari awalnya Rp 2.633.000 per gram.

Baca Juga:

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.523.000.

Harga emas Antam hari ini Rabu 4 Februari 2026 meroket Rp 102.000 ke angka Rp2,946 juta per gram. Cek perinciannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  emas Antam  harga emas hari ini  harga emas naik 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp