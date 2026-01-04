Harga emas Antam Hari Ini 4 Januari Stabil, Cek Daftarnya

Minggu, 04 Januari 2026 – 10:18 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam kembali stabil pada Minggu 4 Januari 2026.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Minggu (4/1), harga emas Antm stabil di angka Rp 2.488.000 setelah dua hari sebelumnya menembus Rp 2.504.000 per gramnya, atau turun Rp16.000.

Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut mengalami penurunan yakni Rp 2.346.000 per gram.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 3 Januari Turun

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Baca Juga: Harga Emas Antam Naik Hari Ini 2 Januari

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat.

Harga emas 0,5 gram: Rp 1.294.000.