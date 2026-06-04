Harga Emas Antam Hari Ini 4 Juni 2026 Turun, Cek Daftarnya

Kamis, 04 Juni 2026 – 10:50 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 4 Juni 2026 turun.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (4/6), pukul 08.45 WIB, harga emas Antam turun Rp 15.000.

Semula harga emas Antam Rp 2.774.000, dan kini menjadi Rp 2.759.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp 2.571.000 per gram.

Ya, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:‎

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.429.500

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.759.000