JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 4 September: Cetak Rekor Tertinggi

Kamis, 04 September 2025 – 10:05 WIB
Harga emas Antam hari ini Kamis 4 September 2025, Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Kamis 4 September 2025. 

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (4/9), harga emas Antam naik Rp 9 ribu per gram, menyentuh rekor tertinggi dari Rp 2.035.000 menjadi Rp 2.044.000 per gram.

Harga emas Antam tertinggi sebelumnya berada di angka Rp 2.039.000 per gram pada 22 April 2025, sebelum merosot hingga Rp 1.866.000 per gram pada 15 Mei 2025.

Sementara, harga harga jual kembali (buyback) emas batangan hari ini turut melonjak menjadi Rp 1.891.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

