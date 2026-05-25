JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Antam Hari Ini 5 Gram Rp14.118.000, Sewaktu-waktu Bisa Berubah

Senin, 25 Mei 2026 – 09:12 WIB
Harga emas Antam hari ini di Pegadaian masih stabil. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar harga emas Antam hari ini Senin 25 Mei 2026 di Pegadaian, yang kompak stabil bersama UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin, pukul 07.51 WIB, harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 kompak stabil, masing-masing di harga Rp2.815.000, Rp2.871.000 dan Rp2.767.000 per gram.

Harga tersebut merupakan harga yang sama dengan yang tertera pada Minggu (24/5) dan sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.451.000

1 gram: Rp2.767.000.

2 gram: Rp5.466.000

5 gram: Rp13.564.000

10 gram: Rp27.057.000

25 gram: Rp67.278.000

50 gram: Rp134.451.000

100 gram: Rp268.768.000

250 gram: Rp670.270.000

500 gram: Rp1.340.538.000

1.000 gram: Rp2.681.075.000

Silakan disimak harga emas Antam hari ini Senin 25 Mei 2026 di pegadaian, bandingkan dengan kemarin.

