Harga Emas Antam Hari Ini, 5 Gram Rp14,449 Juta

Senin, 30 Maret 2026 – 08:17 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini, 5 Gram Rp14,449 Juta - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Senin 30 Maret 2026.

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas Antam hari ini Senin 30 Maret 2026, yang belum mengalami perubahan dibanding sebelumnya.

Demikian juga untuk harga emas UBS dan Galeri24, juga masih stabil.

Tertera di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin pukul 07.22 WIB, harga emas UBS, Antam, dan Galeri24, masing-masing di angka Rp2.832.000, Rp2.937.000, dan Rp2.818.000 per gram.

Angka tersebut tak berubah sejak Minggu (29/3) pagi, seperti yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian.

Harga jual emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Silakan disimak harga emas Antam hari ini di Pegadaian, bandingkan dengan sebelumnya.

