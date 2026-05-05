Harga Emas Antam Hari Ini 5 Mei 2026 Anjlok

Selasa, 05 Mei 2026 – 09:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 5 Mei 2026 anjlok.

Dipantau di laman Logam Mulia dari Jakarta, Selasa (5/5), pukul 09.01 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan Rp 35.000. Semula harga emas Antam Rp 2.795.000 gram, dan kini menjadi Rp 2.760.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut turun menjadi Rp 2.545.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:‎