Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 6 Agustus Meroket, Cek Daftar Terbarunya

Kamis, 06 Agustus 2026 – 09:31 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 6 Agustus Meroket, Cek Daftar Terbarunya - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini naik lagi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 6 Juni 2026 meroket.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (6/8), pukul 09.06 WIB menunjukkan harga emas Antam naik Rp 50.000 menjadi Rp 2.679.000.

Awalnya harga emas Antam Rp 2.629.000 per gram.

Baca Juga:

Harga beli kembali (buyback) kini di angka Rp 2.490.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Baca Juga:

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Harga emas Antam hari ini Kamis 6 Juni 2026 meroket. Berikut daftar harga logam mulia Antam hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas Antam  Logam Mulia  emas Antam  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp