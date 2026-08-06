Harga Emas Antam Hari Ini 6 Agustus Meroket, Cek Daftar Terbarunya

Kamis, 06 Agustus 2026 – 09:31 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 6 Juni 2026 meroket.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (6/8), pukul 09.06 WIB menunjukkan harga emas Antam naik Rp 50.000 menjadi Rp 2.679.000.

Awalnya harga emas Antam Rp 2.629.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) kini di angka Rp 2.490.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.