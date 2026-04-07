Harga Emas Antam Hari Ini 7 April Naik, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik hari ini Selasa 7 April 2026.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Jakarta Selasa (7/4), pukul 09.04 WIB, harga emas Antam naik Rp 19 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.831.000 per gram, dan kini menjadi Rp 2.850.000 per gramnya.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turut naik, yakni ke Rp 2.569.000 per gram.

Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.