JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 7 November, Naik Lagi

Jumat, 07 November 2025 – 09:47 WIB
Warga menunjukkan emas Antam yang dibelinya di Butik Emas Logam Mulia Antam Komplek DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/4/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 7 November 2025 naik lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat, harga emas Antam mengalami kenaikan dua hari beruntun. 

Hari ini, harga emas Antam naik Rp 9.000 menjadi Rp 2.296.000 dari awalnya Rp 2.287.000 per gram.

‎Untuk harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.161.000 dari awalnya Rp 2.152.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. 

Harga emas Antam hari ini Jumat 7 November 2025 naik lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

