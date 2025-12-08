Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Lagi, Berikut Perinciannya

Senin, 08 Desember 2025 – 10:02 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Lagi, Berikut Perinciannya
Harga emas Antam hari ini Senin 8 Desember 2025 mengalami kenaikan. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Senin 8 Desember 2025 naik lagi.

Laman Logam Mulia, Senin (8/12), mencatat harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 5.000 dari awalnya Rp 2.404.000 menjadi Rp 2.409.000 per gram.

‎Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.269.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

Berikut daftar harga emas hari ini.

