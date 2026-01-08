Harga Emas Antam Hari Ini 8 Januari Turun, Jadi Sebegini Per Gram

Kamis, 08 Januari 2026 – 09:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 8 Januari 2026 turun setelah sebelumnya mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (8/1), harga emas Antam turun Rp 14.000.

Awalnya, harga emas Antam Rp2.584.000, dan kini menjadi Rp 2.570.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) juga turut turun ke angka Rp 2.426.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga: Easycash Dukung Inklusi Keuangan Lewat FinExpo 2025 di Surabaya

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis: